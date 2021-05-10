شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للبورصة: مستشفى كليوباترا تعلن توقف مفاوضات الاستحواذ على مجموعة ألاميدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، انتهاء اتفاقية بيع وشراء أسهم مشروط للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب في مصر، واندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدة توقف المفاوضات والمناقشات بشأنها.

وكانت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، قد تقدمت نهاية العام الماضي، بعرض للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير الإماراتية في مصر، من خلال تحمل مديونية ألاميدا والبالغة حوالي 3.3 مليار جنيه بالإضافة إلى إصدار بحد أقصى عدد 848 مليون سهم في شركة مستشفى كليوباترا تخصص لصالح مساهمي ألاميدا، مما قد يؤدي إلى خفض نسبة المساهمة بنسبة 35% كحد أقصى- وتبلغ عدد الأسهم الحالية 1.6 مليار سهم-ويتم سداد مقابل الأسهم عن طريق إصدار سندات دين الصلح مساهمي مجموعة ألاميدا تكون قابلة للتحويل إلى أسهم مصدرة من قبل شركة مستشفى كليوباترا ليتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل مساهمي مجموعة ألاميدا.