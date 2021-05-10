شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية لخدمة 5600 شركة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المركز الجديد لخدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتقديم الخدمات الاستثمارية لأكثر من 5600 شركة قائمة بالمحافظة، تعمل في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن المركز الجديد قادر على استيعاب مجهودات تحقيق التنمية الشاملة في محافظة الإسماعيلية، مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لإقليم قناة السويس، حيث يقع المبنى على مساحة ألف متر مربع، مشيرا الى ان الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتمامًا بالغًا بمراكز خدمات المستثمرين، باعتبارها أحد محاور تحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المركز الجديد سيساهم في تسريع خطط تنمية وتطوير المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وتقديم الدعم لكافة المستثمرين والمشروعات المتواجدة بالمنطقة، مؤكدا قيام العاملين بالمركز ببذل أقصى جهد لتوعية المستثمرين بأيسر الإجراءات الخاصة بعملهم، حيث تسعى الهيئة أن تكون مراكز الخدمات نموذجًا يُحتذى به لتقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن المركز يتواجد فيه ممثلون مفوضون عن الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، يقومون بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة، منها السجل التجاري، ومصلحة الضرائب (العامة - القيمة المضافة)، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة التنمية الصناعية، ومكتب تراخيص عمل الأجانب، ومكتب للبريد المصري.

كما يقدم المركز خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين تشمل خدمات تأسيس الشركات والمنشآت، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، واعتماد فواتير الاستيراد الخاصة بالآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وتنفيذ الإعفاءات الجمركية، وإصدار تراخيص عمل الأجانب والإقامات للمستثمرين، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات.

ويأتي افتتاح مركز خدمات المستثمرين الجديد بالإسماعيلية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار لتطوير مراكز الخدمات القائمة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأسيس مراكز جديدة لخدمات المستثمرين بكافة أنحاء الجمهورية، ويبلغ عدد مراكز خدمات المستثمرين القائمة حاليًا 12 مركزًا، في القاهرة (المركز الرئيسي)، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، وجمصة، وبورسعيد، وشرم الشيخ، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، بالإضافة إلى مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية.