شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السيارة فيات تيبو فيس ليفت 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة فيات تيبو فيس ليفت 2021 في مصر بـ 6 فئات، وهى الفئة الأولى ويبلغ سعرها 197.9 ألف جنيه مصرى، أما الفئة الثانية بـ 212.9 ألف جنيه مصرى، الفئة الثالثة بـ 262.9 ألف جنيه مصرى، الفئة الرابعة بـ 284.9 ألف جنيه مصرى، الفئة الخامسة بـ 304.9 ألف جنيه مصرى، وأخيرا الفئة السادسة بلغت حوالى 329.9 ألف جنيه مصرى.

أبرز المواصفات

جاءت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، وبقوة 110 أحصنة، عزم أقصى للدوران 127 نيوتن/المتر بناقل حركة بـ 6 سرعات.

تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم /الساعة في حوالي 11.5 ثانية، استهلاك الوقود يبلغ حوالي 5.7 لتر عند قطع مسافة 100 كم، وسعة خزان الوقود 45 لتر.

يبلغ طول السيارة 4532 مم والعرض 1792 مم وارتفاعها 1497 مم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 520 لتر.

تتميز بوسائل الأمان ومنها القدرة على التحكم في السرعة، ووجود تحكم ديناميكي في السيارة.

برنامج الثبات الإلكتروني فضلا على وجود حساسات للسرعة، ونظام مكابح مانع للإنغلاق مع وجود برنامج الثبات الإلكتروني.

نظام لمراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية، كما يتوفر بها مثبت للسرعة، 6 وسائد هوائية ووسادة هوائية للسائق.

تتميز السيارة بوجود مصابيح led أمامية وخلفية، وتتميز الفئات الأعلى بشكل مختلف للمصابيح الخلفية.

تصميم مميز للشبكة الأمامية وخاصة في الجزء الأسفل من الاكصدام الأمامي، كما تتميز بشكل جديد لإطار السيارة بمقاس 16 بوصة ، وأيضا المقابض تأتي بلون السيارة.

يوجد تغيير في التصميم الجديد في شكل عجلة القيادة متعددة الوظائف، كما يوجد شاحن لشحن الهواتف اللاسلكية، ومرايا جانبية كهربائية وزجاج خلفي كهربائي.

شاشة تعمل باللمس بمقاس 5 بوصة والفئات الأعلى مقاس 7 بوصة، بالإضافة إلى وجود بلوتوث ومخرج AUX ومرآة خلفية ذاتية التعتيم.

مرايات قابلة للطي ومكيف هواء يدوي، وفي الفئات الأعلى مكيف هواء أوتوماتيك.