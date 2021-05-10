شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر النفط مقاومة قوية عند 65.60، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتخطي المستوى المذكور والتوجه نحو 67.95 كمحطة إيجابية تالية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً وفعالاً ما لم يتم كسر مستويات 64.35 ثم 63.30 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد