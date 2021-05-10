شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل انحسار احتمالات رفع الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023 ، بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 90.08 نقطة الأدنى منذ 25 شباط/فبراير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.22 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.33 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.75% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي،وبأكبر خسارة يومية فى عام 2021 ، بعد صدور بيانات أقل بكثير من توقعات الخبراء عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد مؤشر الدولار نسبة 1.2% ، فى أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة مع الاستمرار فى شراء السندات حتى يرتفع التضخم ويستعيد سوق العمل كامل عافيته ، وبعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،انحسرت بشدة احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف ما يزيد قليلا عن ربع الوظائف التي توقعها الخبراء فى نيسان/أبريل الماضي ، مع ارتفاع معدل البطالة على عكس التوقعات تماما ، الأمر الذي قلص التكهنات بأن الاقتصاد الأكبر فى العالم يتعافي بوتيرة سريعة قد تجبر الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة بصورة عاجلة.