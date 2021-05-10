شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% إلى مستوي 27.82$ الأعلى منذ 25 شباط/فبراير الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 27.50$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.45$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا قرابة 6% ،بأكبر مكسب أسبوعي فى عام 2021 ،مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الغير مدرة للعائد ، بعد انحسار احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 90.10 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تعهد البنك الفيدرالي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة مع الاستمرار فى شراء السندات حتى يرتفع التضخم ويستعيد سوق العمل كامل عافيته ، وبعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،انحسرت بشدة احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف ما يزيد قليلا عن ربع الوظائف التي توقعها الخبراء فى نيسان/أبريل الماضي ، مع ارتفاع معدل البطالة على عكس التوقعات تماما ، الأمر الذي قلص التكهنات بأن الاقتصاد الأكبر فى العالم يتعافي بوتيرة سريعة قد تجبر الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية بصورة عاجلة.