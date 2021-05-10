شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل فى التعاملات المبكرة ، يأتي هذا التراجع بفعل نشاط ملحوظ لعمليات جني الأرباح ، بالإضافة إلى نزول أسهم شركات التكنولوجيا والسفر والترفيه.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:19 بتوقيت جرينتش ،بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 446.2 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، بفضل انحسار احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بأكثر من 1.7% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، فى ظل تراجع تكهنات قرب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليتخلي عن ذروة قياسية مسجل فى وقت سابق من التعاملات ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التكنولوجيا، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.1% ، تاليه قطاع السفر والترفيه مع هبوط بنسبة 1.0%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.75% بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1%.