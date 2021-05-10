شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، حيث لا تزال الأسعار مستفيدة بشدة من ضعف الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,840.87$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,832.97$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,829.93$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1,843.31$ للأونصة ، بعد بيانات مخيبة للآمال عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3.5% ، و الذي يعد أكبر مكسب أسبوعي فى عام 2021 ،تحديدا منذ تموز/يوليو 2020 ، بفضل انحسار تكهنات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 90.10 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة مع الاستمرار فى شراء السندات حتى يرتفع التضخم ويستعيد سوق العمل كامل عافيته ، وبعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،انحسرت بشدة احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف ما يزيد قليلا عن ربع الوظائف التي توقعها الخبراء فى نيسان/أبريل الماضي ، مع ارتفاع معدل البطالة على عكس التوقعات تماما ، الأمر الذي قلص التكهنات بأن الاقتصاد الأكبر فى العالم يتعافي بوتيرة سريعة قد تجبر الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية بصورة عاجلة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 5.82 طن متري ، بأكبر زيادة يومية منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,025.15 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 نيسان/أبريل الماضي.