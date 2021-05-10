شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع للمرة الأولى فى 4 أيام بفعل مخاوف تعطل الإمدادات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات فى الولايات المتحدة ، بعد هجوم إلكتروني دفع شركة "كولونيال بايبلاين" إلى إغلاق خطوط الوقود الرئيسية فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 65.72$ ، من مستوى الافتتاح عند 64.83$، وسجل أدنى مستوي عند 64.83$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 69.18$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.65$ ، و سجل أدنى مستوي عند 68.46$.

عند تسوية الجمعة، فقد الخام الأمريكي أقل من 0.1% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.1 % ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،استنادا على آمال تعافي مستويات الطلب العالمي خلال النصف الثاني من هذا العام.

اضطرت شركة "كولونيال بايبلاين" المشغل الرئيسي لأنابيب الوقود فى الولايات المتحدة إلى إغلاق خطوط نقل وقود رئيسية فى البلاد بسبب هجوم إلكتروني ، الأمر الذي آثار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار.

قالت الشركة يوم الأحد إن خطوط الوقود الرئيسية ظلت غير متصلة بعد الهجوم الإلكتروني الذي أغلق نظام التشغيل يوم الجمعة، لكن بعض الخطوط الأصغر بين المحطات ونقاط التسليم لا تزال تعمل حتى الآن.

يدعم أسعار النفط أيضا هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يجعل السلع والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.