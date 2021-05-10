شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بأرباح "سدافكو" بالربع الأول 2021 يقوده خسائر انخفاض القيمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن اتخفاض طفيف في الأرباح بنسبة 1.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 260.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 265.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 285.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 276.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية (مخصص الذمم المدينة التجارية) والتي انخفضت بمقدار 12.1 مليون ريال سعودي (2.1 مليون ريال سعودي مقابل 14 مليون ريال سعودي العام الماضي) بسبب كفاءة التحصيل والمتابعة.

وارتفعت المبيعات إلى 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 2.06 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 205 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 191.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض تكلفة السلع المباعة، وانخفاض الإنفاق على الأنشطة الترويجية، والتي تم تعويضها جزئياً بالزيادة في التكاليف المتعلقة ب كوفيد-19 بمبلغ 12.5 مليون ريال سعودي والتبرعات لصندوق الوقف الصحي بمبلغ 8.7 مليون ريال سعودي.