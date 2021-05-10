شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تهبط بخسائر السعودية للأسماك 11.5% بالربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للأسماك، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الخسائر بنسبة 11.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 9.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 11 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 10 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 9.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى ‏إرتفاع المبيعات بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام ‏‏2020، إلى جانب الإنخفاض في تكاليف التمويل نتيجة سداد ‏القرض البنكي خلال شهر يوليو من العام 2020، وذلك على ‏الرغم من ارتفاع مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع ‏الإستزراع المائي في الحريضة‎.‎

وتراجعت المبيعات إلى 12 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 10.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 45.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 33 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى ارتفاع بعض بنود المصاريف، كارتفاع المصاريف الخاصة بزيادة رأس المال (مصاريف الطرح) بمبلغ 4.2 مليون ريال، وارتفاع مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع الإستزراع المائي في الحريضة والذي كان متوقفاً خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف اسطول الصيد والمتعلقة بإعادة تشغيل القطاع بعد توقفه حتى نهاية 2019.