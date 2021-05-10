الاقتصاد

"مبكو" تُجدد تسهيلات بنكية بقيمة 225.9 مليون ريال مع بنك "الرياض"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك الرياض، تتضمن تسهيلات قصيرة الأجل و متوسطة الاجل، بإجمالي قيمة 225.9 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، أن التسهيلات مقسمة إلى متوسطة الاجل بقيمة 134.6 مليون ريال، وقصيرة الاجل دوارة بقيمة 91.3 مليون ريال.

وبحسب البيان، تصل مدة التسهيلات متوسطة الأجل لمدة 5 سنوات، وتُجدد التسهيلات قصيرة الأجل كل عام في شهر أبريل.

ويُشار إلى أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك، علماً بأن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة و قطع غيار لآلات ومعدات المصنع.

يُذكر أن مبكو جددت تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك سامبا، في مارس الماضي، بقيمة 93 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن مبكو أن مبكو حققت صافي أرباح بلغ 20.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة إيرادات المبيعات نتيجة زيادة حجم المبيعات، انخفاض تكلفة المبيعات للطن، انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض خسارة القيمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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