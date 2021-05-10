بورصة الكويت تعلن عن أرباح بقيمة 3.26 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2021

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 3.77 مليون دينار كويتي عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021، وذلك بزيادة قدرها 74.32% مقارنة بالأرباح التشغيلية المسجلة عن نفس الفترة من العام 2020 التي بلغت 2.16 مليون دينار كويتي. هذا و حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة بلغت 3.26 مليون دينار كويتي عن الربع الأول من العام 2021 ، وذلك في أداءٍ مماثل لأداء نفس الفترة من العام الماضي 2020، والتي سجلت الشركة خلالها ربحاً بلغ 3.27 مليون دينار كويتي.

هذا وقد أدت عملية تجميع البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة مع بورصة الكويت لتصبح شركةً تابعةً بدلاً عن شركة زميلة، إلى ارتفاع اجمالي أصول الشركة إلى حوالي 110.42 مليون دينار كويتي بزيادةٍ قدرها 150.65% مقارنةً بالإجمالي المسجل عن نفس الفترة من العام 2020 الذي بلغ 44.05 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 35.37 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2020 لتصل إلى 56.07 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة للعام 2021 ، بزيادة بلغت 58.53%. كما حققت الشركة الأم أرباحاً بلغت قيمتها 16.26 فلساً للسهم، وذلك بانخفاضٍ طفيف بلغ 0.05% مقارنة بإجمالي 16.27 فلساً عن نفس الفترة من العام 2020. هذا وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبورصة 6.73 مليون دينار كويتي، بزيادةٍ قدرها 80.30% عن نفس الفترة من العام 2020، والتي بلغت حوالي 3.74 مليون دينار كويتي، في حين بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 2.96 مليون دينار كويتي، بزيادةٍ قدرها 88.52% عن الإجمالي المسجل عن نفس الفترة من العام 2020، والذي بلغ 1.57 مليون دينار كويتي.



وبهذه المناسبة، صرح حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت: "سجلنا بحمد الله صافي أرباح للشركة الأم بقيمة 3.26 مليون دينار كويتي للربع الأول من العام 2021، وذلك بالرغم من استمرار التحديات التي لا نزال نواجهنا نتيجةً لجائحة فيروس كورونا المستجد. وتؤكد نتائج الشركة قدرتها على مواجهة التحديات الحالية في الأسواق. ونفخر بكفاءات الإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة على مهنيتهم وعملهم الدؤوب. ومن المؤكد أن النتائج التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسيين في البورصة، وهما النموذج التشغيلي والالتزام الراسخ باستراتيجية الشركة، بالإضافة إلى ملاءتها المالية."

كما تنوعت عمليات بورصة الكويت، بما في ذلك تجميع بيانات الشركة الكويتية للمقاصة مع الشركة الأم، والذي اظهر مرونة الشركة الكامنة في أعمالها خلال فترة عدم اليقين التي سببها الوباء.

وحول النتائج المالية الربع سنوية، أوضح محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، قائلاً: "أدت عملية تجميع البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة مع بورصة الكويت إلى زيادةً ملحوظةً في الأصول وإجمالي إيرادات التشغيل، حيث سجلت الشركة إرتفاعاً يفوق الـ 150% في أصولها، وزيادة تفوق الـ 80% في إيرادات التشغيل. واستناداً لهذه النتائج، تتطلع بورصة الكويت إلى مزيدٍ من التنوع في عملياتها. أود أن أتقـدم بوافــر الشــكر إلـى مجلــس الإدارة علـى دعمـه لاستراتيجية الشـركة وعملياتهـا، بالإضافة إلــى زملائي أعضــاء الفريـــق التنفيـــذي وكافـــة موظفـــي بورصـــة الكويـــت علـــى مســـاهماتهم وجهودهـم الحثيثـة."

تواصل بورصة الكويت تحسين منتجاتها وخدماتها التي تخدم المصدرين والمستثمرين من كافة فئات الأصول بالتعاون مع هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة. ومنذ تأسيسها، سعت بورصة الكويت لإنشاء سوقٍ ماليةٍ مرنةٍ تتمتع بالسيولة والمصداقية عبر إجراء مجموعةٍ شاملةٍ من الإصلاحات والتحسينات التي عززت مكانتها على مستوى المنطقة والعالم. وتستمر الشركة في تنفيذ العديد من الخطوات التي تتماشى مع الممارسات والمعايير العالمية، من أجل تحويل الكويت إلى وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، عبر التركيز على تأسيس قاعدةٍ جاذبة للجهات المصدرة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة عمق واتساع منتجاتها، فضلاً عن الارتقاء ببنيتها التحتية، وبيئة عملها إلى المعايير الدولية.