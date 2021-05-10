بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 8.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر8 نقطة ليبلغ مستوى 86ر6259 نقطة بنسبة هبوط بلغت 13ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر489 مليون سهم تمت عبر 14254 صفقة نقدية بقيمة 56 مليون دينار كويتي (نحو 168 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5252 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر417 مليون سهم تمت عبر 10042 صفقة نقدية بقيمة 3ر31 مليون دينار (نحو 9ر93 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر13 نقطة ليبلغ مستوى 44ر6780 نقطة بنسبة هبوط بلغت 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 01ر72 مليون سهم تمت عبر 4212 صفقة بقيمة 5ر24 مليون دينار (نحو 5ر73 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر12 نقطة ليبلغ مستوى 21ر5455 نقطة بنسبة صعود بلغت 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر252 مليون سهم تمت عبر 5951 صفقة نقدية بقيمة 4ر21 مليون دينار (نحو 2ر64 مليون دولار).

وكانت شركات (عمار) و(المستثمرون) و(يوباك) و(التخصيص) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أعيان) و(أهلي متحد) و(التخصيص) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (منشآت) و(العقارية) و(الاعادة) و(أعيان ع) الأكثر انخفاضا.