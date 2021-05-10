شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تعرض مقعد «السياحية الممتازة» بسوق السفر العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تعرض مقعد الدرجة السياحية الممتازة لأول مرة في سوق السفر العربي (الملتقى 2021)، معرض السفر والسياحة الرائد في المنطقة، الذي سيقام في مركز المعارض بمركز دبي التجاري العالمي خلال المدة من 16-19 الجاري. وسوف يكون هذا المعرض أول حدث في صناعة السفر على مستوى العالم يجري تنظيمه حضورياً منذ انتشار الجائحة.

وسوف يوفر جناح طيران الإمارات (رقم M3310 في القاعة 3) أمام زوار المعرض من المتخصصين في صناعة السفر، القادمين من أكثر من 60 دولة، فرصة لتجربة منتجها الجديد المتميز، والتحسينات التي أدخلت مؤخراً على الخدمة في كل الدرجات على مقصورة طائرتها الشهيرة الإيرباص A380.

وسوف تُعرض مقاعد الدرجة السياحية الممتازة التي كشفت طيران الإمارات النقاب عنها مؤخراً ليختبرها الزوار. ويتميز المقعد بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار 8 بوصات في وضع مهد مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين. كما أن كل مقعد مغطى بجلد كريمي اللون مضاد للبقع مع تفاصيل مزخرفة وإفريز خشبي مماثل لدرجة رجال الأعمال. وقد صُمّم كل مقعد لتوفير الراحة والدعم الأمثل مع مسند رأس قابل للتعديل في 6 أوضاع ومسند للساقين وأخر للقدمين. وسوف يلحظ الزوار لمسات مدروسة جيداً، بما في ذلك نقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة في المقعد وطاولة طعام واسعة وطاولة جانبية للمشروبات ومساحة للتخزين.

جناح الدرجة الأولى المغلق

كما ستعرض طيران الإمارات جناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل ومقعد درجة رجال الأعمال على طائرة البوينج 777-300ER Gamechanger، والصالون الجوي على طائرة الإيرباص A380 الذي جرى تحديثه مؤخراً، بالإضافة إلى المنتجات الشهيرة الأخرى، مثل حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى وأحدث نسخة من مقاعد الدرجة السياحية. وسوف يلاحظ زوار الجناح في كل المنتجات على طائرات الإيرباص A380 وGamechanger 777، التشطيبات الداخلية والألوان الجديدة، بالإضافة إلى تفاصيل التصميم التي تظهر شكل شجرة الغاف.

وسوف تتاح الفرصة أمام زوار جناح طيران الإمارات لتجربة جميع المنتجات المعروضة، كما ستخضع جميع المقاعد والأسطح للتنظيف والتعقيم بعد كل استخدام. والتزاماً ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة، سيعمل جناح طيران الإمارات بقدرة استيعابية محدودة من أعداد الزوار في جميع الأوقات لضمان التباعد الجسدي المناسب.

كما يمكن لزوار الجناح أيضاً تجربة واختبار معلوماتهم عن طيران الإمارات من خلال تحدٍّ تفاعلي مدته 60 ثانية يُعرض على شاشة تعمل باللمس.