شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان الشارقة 2021» يدخل أسبوعه الأخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

دخل «مهرجان رمضان الشارقة 2021» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أسبوعه الأخير، وسط إقبال متنامٍ من قبل المتسوقين وزوار الإمارة الباسمة للاستفادة من الحملات الترويجية والحسومات الكبرى على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية والتمتع بفعالياته المتنوعة.

وأكدت «غرفة الشارقة» أن مستوى الإقبال على فعاليات المهرجان ومراكز التسوق والأسواق المركزية في مختلف مناطق الإمارة يرتفع بشكل لافت في إطار التحضيرات لعيد الفطر السعيد، وهو ما انعكس في انتعاش الحركة التجارية وارتفاع نسبة رضا الجمهور والتجار عن المهرجان في دورته الـ31 التي تستمر لغاية 15 مايو/ أيار الجاري.

وأكد جمال سعيد بوزنجال منسق عام المهرجان، أن فعاليات «رمضان الشارقة» تنال اهتمام ورضا سكان وزوار الإمارة من مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن مراكز التسوق تشهد هذه الأيام إقبالاً لافتاً وتفاعلاً يومياً مع مختلف الفعاليات التي تنظمها الغرفة والأسواق التجارية، وهذا ما أكدته استطلاعات الرأي الميدانية التي تنفذها اللجنة التنظيمية للحدث الذي يستقطب يومياً آلاف الزائرين الذين يستمتعون بمعالم الشارقة السياحية، لافتاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحرص دائماً على توفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المهرجان، وتشرف على الحملات الترويجية المصاحبة له، وتقوم ببحث سبل دعم وتطوير قطاع تجارة التجزئة وما يرتبط به من أعمال وخدمات مع المعنيين بشؤون القطاع.

تكثيف العروض

ولفت بوزنجال، إلى أن مراكز التسوق حرصت على تكثيف عروضها الترويجية ورفع نسبة حسوماتها، إلى جانب تقديم العديد من الجوائز والامتيازات، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المتسوقين لشراء حاجيات وهدايا العيد، والاستفادة من التخفيضات الكبرى، وما يرافقها من فرص الدخول في سحوبات على عدد كبير من الجوائز القيمة من بينها ثلاث سيارات فاخرة من نوع BMW، و10 قسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم، و20 قسيمة بقيمة 2500 درهم، إلى جانب 10 هواتف متحركة، سيحظى بها المتسوقين وزوار المهرجان في السحوبات التي ستقام يومي 14-15 مايو الجاري في مركز صحارى سنتر، والزاهية سيتي سنتر.

ارتفاع حجم المبيعات

وأعربت هنا السويدي مساعد المنسق العام للمهرجان، عن توقعاتها بأن يرتفع حجم المبيعات في الأيام الأخيرة من المهرجان بشكل ملحوظ في ظل العديد من العوامل والأسباب، ومن أبرزها السحوبات المغرية التي تقدمها مراكز التسوق مثل مركز صحارى الذي يقدم قسائم مشتريات بقيمة 200 ألف درهم، فضلاً عن السحب الكبير على سيارة BMW X6، بالإضافة إلى نصف كيلوجرام ذهب 21 قيراطاً في مركز سيتي سنتر الشارقة، لافتة إلى أن السحوبات التي ينظمها المهرجان على درجة عالية من الموثوقية، حيث تقام تحت إشراف اللجنة التنظيمية العليا، وتهدف لخدمة كل قطاعات المجتمع وشرائحه، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتسويقية والسياحية في الشارقة خلال هذه الفترة المتميزة من العام.