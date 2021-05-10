«اقتصادية الشارقة» تنظم حملات رقابية مكثفة على الأسواق

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية» في الشارقة عن جهوزيتها واستعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر، مؤكدة أنها تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية من خلال حملاتها الرقابية، حيث شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة كل منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، حيث تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك ولضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، وشملت الحملات الرقابية التي نظمتها الدائرة، مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، سعياً منها لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق تزامناً مع عيد الفطر السعيد.

وتعليقاً على ذلك، أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس «دائرة التنمية الاقتصادية» بالشارقة، أن الدائرة استنفرت جهود كوادرها البشرية لسلامة المجتمع، خلال أيام عيد الفطر، بحزمة من التدابير، للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خصوصاً المتعلقة بالألبسة الواقية للعاملين في هذه القطاعات، والاستيعاب الكمي والعددي للزبائن داخل هذه المنشآت، وتناسبه مع المساحة الكلية، والتباعد بين الأفراد، وتعقيم المواقع التجارية، والحرص على النظافة العامة.

وقال سالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في «اقتصادية الشارقة»، إن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة التي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات، وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

وأضاف «كثفت اقتصادية الشارقة جهودها من خلال الزيارات الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكّد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات وتطبيق الاشتراطات والمعايير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع»، مؤكداً أن «الجولات الرقابية على المراكز التجارية، ستستمر خلال أيام العيد الثلاثة، للتأكد من تطبيقها لكل المعايير المعتمدة»، وأوضح أن «الدائرة اتخذت كل التدابير اللازمة، التي تضمن تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير».

من جانبه، قال راشد الحوسني، نائب رئيس قسم الرقابة التجارية، إن الدائرة نظمت حملة على متاجر الذهب والمحال التجارية في الإمارة للتأكد من دقة الموازين المستخدمة فيها، وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة.

وحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة الماضية، فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 1584ميزاناً، وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 93% من إجمال الموازين التي تمت معايرتها، وتفصيلاً فقد بلغ عدد الموازين التجارية منها 1136 وبنسبة مطابقة 95%، بينما بلغت موازين الذهب التي تمت معايرتها 448 ميزاناً، وبنسبة مطابقة بلغت87%.