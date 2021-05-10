شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تسجل ذروة جديدة بمكاسب شركات التعدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأوروبية صعودها لمستويات غير مسبوقة، الاثنين بفضل تفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية، فيما ساهمت سياسة التيسير النقدي في صعود القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، من بينها أسهم شركات التعدين والقطاع المالي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، ليصعد لمستوى قياسي جديد في التعاملات المبكرة، إذ زادت شركات التعدين 2.2 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار المعادن.

وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي تشكل أسهم شركات السلع الأساسية ثقلا عليه 0.2 بالمئة رغم صعود الجنيه الإسترليني، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المرحلة الجديدة من إجراءات الخروج من العزل المرتبط بكوفيد-19.

ونزلت أسهم آي.إيه.جي، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، وإيزي جت وويز إير بما بين 1.5 بالمئة و3.4 بالمئة بعدما سمحت بريطانيا باستئناف الرحلات الدولية من 17 مايو أيار، لكن ما أطلق عليها «القائمة الخضراء» لم تتضمن سوى 12 دولة.

وقفز سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك 10.8 بالمئة بعدما كشفت عن خطط لبناء موقع تصنيع جديد للقاحاتها في سنغافورة.

الأسهم اليابانية

وفي طوكيو، ربحت الأسهم اليابانية، الاثنين، إذ عزز الإغلاق القوي لوول ستريت في الأسبوع الماضي الإقبال على المخاطرة، في حين يترقب مستثمرون نتائج أعمال شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الكبرى بحثا عن مؤشرات على تقدم الاقتصاد الذي تضرر من الجائحة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.55 بالمئة ليغلق عند 29518.34 نقطة، فيما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.99 إلى 1952.27 نقطة.

سجل المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 مستويين غير مسبوقين يوم الجمعة بعد نمو بطئ مفاجئ لسوق العمل في الولايات المتحدة هدأ من المخاوف حيال احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.إس أست مانجمنت «ربحت السوق الأمريكية بفضل تكهنات بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر لفترة طويلة وهذا أيضا دعم السوق اليابانية اليوم».

وتابع «على الجانب الآخر. يترقب المستثمرون تأكيد النظرة المستقبلية للشركات الكبرى، وبصفة خاصة يريدون معرفة تأثير نقص الرقائق علي شركات صناعة السيارات».

ومن المقرر أن تعلن شركات صناعة السيارات اليابانية نتائجها هذا الأسبوع، إذ تعلن نيسان موتور نتائجها أولا غدا الثلاثاء، وتليها تويوتا موتور يوم الأربعاء، وتعلن مجموعة سوفت بنك نتائجها في اليوم ذاته.

وزاد سهم تويوتا 1.7% وصعد سهم نيسان 4.39 بالمئة وتقدم سهم سوفت بنك 1.7%. (رويترز)