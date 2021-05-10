دبي وجهة مميزة للعائلات خلال عطلة عيد الفطر

تستقبل دبي عيد الفطر المبارك بالأجواء الاحتفالية مع تنظيم العديد من الفعاليات، والعروض الترويجية، وتجارب الطعام الممتعة، ما يجعل منها وجهة مميزة للعائلات لقضاء أمتع الأوقات، حيث يعتبر عيد الفطر من المناسبات السنوية التي تجمع العائلات في دبي للاستمتاع بالتجارب المميزة التي تشتهر بها الإمارة.

وتقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العديد من فعاليات العيد التي تم إعدادها لتلبية مختلف الأذواق خلال العطلة الرسمية العامة من 29 رمضان حتى 3 شوال. وستلتزم كل المتاجر والوجهات المشاركة في احتفالات العيد بجميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

عروض التجزئة يمكن للمتسوقين شراء هدايا العيد مع العروض الترويجية المميزة في أكبر وأفضل مراكز التسوق والمتاجر التي لديها أشهر العلامات التجارية في دبي، حيث يمكن خلال عطلة عيد الفطر لزوار متاجر علامة العطور «أجمل» حول الإمارة الاستمتاع بتخفيضات من 25 إلى 50 في المئة، إضافة إلى تخفيضات بنسبة 50 في المئة في فروع العربية للعود، وكذلك تخفيضات بنسبة 25 إلى 75 في المئة من «في للعطور». كما يمكن لعشاق المجوهرات الاستمتاع بعروض مميزة في متاجر زين دايموند، ومجوهرات جوهرة، مع تخفيضات بقيمة 50 في المئة على منتجات محددة، بينما سيحصل العملاء على 100 درهم من قيمة المشتريات التي تزيد قيمتها على 500 درهم في فروع صديقي وأولاده. وتقدم علامة الأدوات المنزلية كريت & باريل تخفيضات بقيمة 40 في المئة على أسعار قطع محددة، وتقدم وسترن للمفروشات تخفيضات تراوح من 25 إلى 75 في المئة، بينما تقدم علامة بلومينجديلز هوم تخفيضات بقيمة 30 في المئة على منتجات محددة. ويمكن لزوار متجر هوليستر الاستمتاع بعروض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، وتخفيضات نصف القيمة من 13 وحتى 15 مايو/ أيار، كما توفر متاجر غانت تخفيضات من 25 إلى 75 في المئة بهذه المناسبة. وتطلق متاجر شو مارت في دبي، أول تشكيلة أحذية كبسولية تقدمها العلامة التجارية حصرياً خلال عيد الفطر. فيما تضم مجموعة أحذية لولو لوفز سيليست التي ابتكرتها مصممة الأحذية السعودية الشهيرة لولو الحسن، 12 نمط تصميم نسائي تصلح لجميع المناسبات.

الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة

يمكن للعائلات الاحتفال بعيد الفطر السعيد في دبي دولفيناريوم مع الاستفادة من تخفيضات بنسبة 25 في المئة على تذاكر الدخول إلى العروض المباشرة للدلافين والفقمات، باستخدام الرمز الترويجي EID25. كما يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب الحديقة الثلجية في سكي دبي مع كوب من الشوكولاتة الساخنة خلال عيد الفطر السعيد، حيث تتوفر تذكرة عيد الفطر بسعر 285 درهماً، وتشمل إمكانية الدخول غير المحدود إلى كل ألعاب الحديثة الثلجية والاستمتاع بالمناظر الخلابة على التلفريك مع أحد الخيارات التالية: مشاهدة طيور البطريق، أو تجربة درس تزلج، أو تجربة لمدة ساعتين على المنزلق الثلجي، أو جولتان على المسار الانزلاقي. كما يمكن لسكان الإمارات وزوارها الاستمتاع بزيارة حديقة وايلد وادي المائية، وقضاء أروع الأوقات خلال عيد الفطر السعيد مع تذكرة الدخول الصيفية. وتبدأ أسعار التذاكر من 249 درهماً وتسري حتى 31 أغسطس/ آب المقبل. كما يمكن لزوار منتزه باونس في دبي فستيفال سيتي مول والقوز الاستمتاع بساعتين من القفز على الترامبولين مقابل 99 درهماً فقط، بينما تقدم سماش روم في القوز تخفيضات مميزة بنسبة 10 في المئة للأطفال خلال عطلة العيد. كما يمكن للجمهور الحصول على تذاكر لمشاهدة عرض لا بيرل المباشر في الحبتور سيتي ابتداء من 169 درهماً فقط. ويستمر هذا العرض الترويجي الخاص بالعيد حتى يوم 15 مايو/ أيار مع عروض يومية طوال فترة العطلة الرسمية.

عروض الفنادق يقدم فندق ذا إتش ملاذاً هادئاً للاحتفال بعيد الفطر السعيد مع العائلة والأصدقاء، حيث يمكن للضيوف حجز أربع ليال على الأقل، والاستمتاع بتخفيضات بنسبة 30 في المئة على أفضل أسعار الغرف المتوفرة، علماً بأن الأسعار تبدأ من 299 درهماً لليلة الواحدة للإقامات بين 12 و16 مايو/ أيار. فيما يتضمن عرض عطلة العيد في فندق بلازو فيرساتشي دبي تجربة إقامة في غرفة أو جناح فيرساتشي مع علاجات سبا للاسترخاء وتجديد الطاقة ووجبات إفطار وغداء يومية لشخصين، إضافة إلى الحصول على تخفيضات بنسبة 20 في المئة على مجموعة واسعة من تجارب الطعام، بأسعار تبدأ من 1,190 درهماً غير متضمنة الرسوم والضرائب في الليلة الواحدة من 11 وحتى 15 مايو. ويدعو فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز في الخليج التجاري الزوار والمقيمين للاستمتاع بإجازة فاخرة في عيد الفطر السعيد مقابل 712 درهماً غير متضمنة الرسوم والضرائب في الليلة الواحدة. وتتضمن وجبة فطور وعشاء مجانية مع إمكانية الدخول إلى المسبح في التراس الخارجي، ومركز اللياقة البدني، ومنتجع سراي سبا الحائز على الجوائز.

كما يمكن للسكان والزوار حجز عطلة العيد في فندق كونراد دبي، والاستمتاع بتجربة استرخاء وسط المرافق الفاخرة من فئة الخمس نجوم، مقابل 716 درهماً في الليلة الواحدة. بينما يقدم فندق برجمان أرجان من روتانا في بر دبي، أسعاراً خاصة بالعيد تبدأ من 355 درهماً للغرفة في الليلة الواحدة، ويتضمن العرض ترقية مجانية إلى فئة الغرفة الأعلى المتوافرة ووجبة إفطار لشخصين وتذاكر مجانية لدخول مركز ماجيك بلانيت للترفيه العائلي مع رصيد، إضافة إلى سرير إضافي مجاني لكل غرفة، ويمكن للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 سنوات تناول الطعام مجاناً أثناء إقامتهم.

فعاليات مراكز التسوق

تتيح احتفالات عيد الفطر في دبي فستيفال سيتي مول للعائلات لقاء شخصياتهم المفضّلة من لعبة باو باترول، إضافة إلى فرصة الفوز بسيارة دودج تشارجر موديل 2020 عند إنفاق 250 درهماً، أو أكثر في أي متجر من 6 وحتى 15 مايو. وتحتفل ذي بوينت في نخلة جميرا بالعيد مع مهرجان للألعاب النارية وعروض النافورة الرائعة من 13 إلى 15 مايو، حيث ستستضيف الوجهة الرائدة لتجارب الطعام والتسوق في الهواء الطلق عرضاً للألعاب النارية يوم 13 مايو في الساعة 8 مساء، إضافة إلى عروض النافورة المستوحاة من عالم ديزني كل ليلة، ابتداء من الساعة 6 مساءً. ومن 12 إلى 14 مايو، تحتفل لا مير بعطلة العيد مع قوائم وعروض خاصة في مجموعة واسعة من المطاعم. ويستضيف مول الإمارات وسوق رايب فعالية دار الحي خلال العيد مع فرص تسوق فريدة للأكسسوارات والديكورات المنزلية والألعاب والحلويات العربية وغيرها، إضافة إلى ركن مؤقت لمتجر ذات كونسبت ستور، وأكشاك عرض وركن للقطع التراثية حتى 15 مايو. ويقدم ميركاتو مول، وتاون سنتر جميرا، للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز نقدية في إطار سحب جوائز انفق واربح خلال عيد الفطر. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم داخل أي من مركزي التسوق، في سحب للفوز بمبلغ 10 آلاف درهم. ويمكن للعائلات التي تزور سيتي سنتر ديرة الفوز بملابس العيد مع سنتربوينت. كما يمكن للمتسوقين ورواد المطاعم الذين يزورون منطقة «فود سنترال» في سيتي سنتر ديرة المشاركة في مسابقة ممتعة تؤهلهم للحصول على قسائم هدايا لشراء ملابس جديدة من سنتربوينت. علماً بأن المسابقة تقام من الساعة 6 وحتى 9 مساءً يومياً خلال عطلة العيد.

تجارب الطعام والعروض الترويجية

يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بأكثر من 20 فعالية وعرضاً خاصاً بالمأكولات والمشروبات خلال عطلة عيد الفطر السعيد، فعشاق الطعام على موعد مع قائمة من ستة أطباق في مطعم المنتهى في فندق برج العرب، أو قائمة طعام بوفيه خاصة في مطعم كويا، أو زيارة مطعم هوتيل كارتاخينا في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز لاستكشاف أشهى أطباق أمريكا الجنوبية المحضرة بنكهات الشرق الأوسط والتوابل المحلية. ويمكن للعائلات الاستمتاع ببوفيه خاص بعيد الفطر في مطعم إمبيريوم في فندق جميرا زعبيل سراي، بينما يتاح للأطفال تناول الطعام مجاناً في مطعم براسيري 2.0 في منتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش، ومطعم ذا بالمري في فندق جميرا النسيم، ومطعم سلون في فندق جروفنر هاوس دبي. كما يحلو الاستمتاع بحديقة عيد الفطر الخاصة في فولي باي نِك أند سكوت وبرانش نهاية الأسبوع في بيسترو دي آرتس، يومي الجمعة أو السبت، إضافة إلى حفل شواء كبير على الطراز البريطاني في الهواء الطلق في مطعم ريفورم سوشيال آند جريل في البحيرات، حيث تُقام الفعالية على التراس الخارجي مع قائمة مملوءة بأطباق اللحوم الشهية لتكون الوجهة الأمثل للعائلات والأصدقاء.

عيدية دبي

سيحظى زوار وجهات مجموعة مراكز التسوق في دبي بفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم خلال عيد الفطر السعيد، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة حتى 15 مايو على قسيمة سحب. وخلال أيام العيد الثلاثة، سيفوز نحو 40 شخصاً بمبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، حيث سيتم الإعلان عن 20 اسماً في سحب اليوم الأول، و10 أسماء في اليومين الثاني والثالث على التوالي.

الفعاليات الخارجية

يعود مهرجان دبي للكوميديا لمدة 10 أيام مع أروع العروض الكوميدية العالمية متعددة اللغات، إضافة إلى بازار كوميديا وغيرها الكثير، فيما يقام المهرجان من 13 وحتى 33 مايو في مواقع متعددة عبر المدينة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريباً. ومن جهتها تستضيف دبي أوبرا حفل الهولوجرام الأول من نوعه للاحتفاء بذكرى العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ يومي 13 و14 مايو، حيث سيتسنى لعشاق المطرب المصري الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيه خلال أمسية استثنائية من الطرب.

تجارب العيد

تعود فعالية الحي خلال عيد الفطر السعيد لتصطحب الزوار في رحلة فريدة عبر سلسلة من ديكورات الإضاءة المستوحاة من تخطيط ومعالم الأحياء الإماراتية، حيث تقام الفعالية في لاست إكزت الخوانيج من 13 إلى 15 مايو، لتتيح للزوار استكشاف مجموعة مذهلة من العروض التي تعكس التمازج بين الملامح المحلية والمعمارية لأحياء المدينة. ويفتتح الحي أبوابه يومياً أمام العائلات وعشاق الفن وسيتم تشغيل الأضواء الساعة 7 مساء كل يوم.