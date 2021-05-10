شكرا لقرائتكم خبر عن بليكانز يحافظ على آمال التأهل للأدوار الإقصائية بالفوز على هورنتس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيو أوليانز - رويترز

فاز نيو أورليانز بليكانز بصعوبة 112-110 على تشارلوت هورنتس، ليحافظ على آماله الضعيفة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان هورنتس سيضمن خوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية إذا حقق الفوز، لكنه خسر للمرة 35 مقابل 33 فوزاً، ويحتل حالياً المركز الثامن في القسم الشرقي.

ويأتي نيو أورليانز في المركز 11 في القسم الغربي، ويتأخر بفارق ضئيل عن سان أنطونيو سبيرز عاشر الترتيب وصاحب آخر المراكز المؤهلة للملحق، ولدى بليكانز أربع مباريات متبقية مقابل خمس مباريات للمنافس سبيرز.

وساهم إيريك بليدسو في انتصار بليكانز بتسجيل 24 نقطة، كما تألق تيري روزير لاعب تشارلوت وأحرز 43 نقطة، منها 24 نقطة في النصف الأول، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.

وحقق بليكانز فوزه 31 هذا الموسم مقابل الهزيمة في 37 مباراة.