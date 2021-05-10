شكرا لقرائتكم خبر عن انتحاري يفجر نفسه ويقتل 6 ضباط في مقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو - رويترز

قالت الشرطة الصومالية إن مهاجماً انتحارياً فجَّر قنبلة بنفسه فقتل ستة ضباط أمام مركز للشرطة بالعاصمة مقديشو في ساعة متأخرة من مساء الأحد، في هجوم أعلنت "حركة الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه.

وقال الميجر صادق آدن علي دوديشي في مؤتمر صحفي: "تأكد مقتل ستة من ضباط الشرطة بينهم قائد شرطة منطقة وابري، وإصابة ستة آخرين في الانفجار".

وأعلنت "حركة الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها قالت إنها قتلت خمسة أفراد.

وصرّح عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة الإرهابية، الاثنين: "كان هدفنا قتل قادة الشرطة، وقتلنا خمسة أفراد من بينهم قائد مركز شرطة منطقة وابري".

وتقاتل الحركة الإرهابية منذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة الصومالية المعترف بها دولياً، ودأبت الحركة على شن هجمات بالأسلحة النارية والقنابل في مقديشو ومناطق أخرى بالصومال.

