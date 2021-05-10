شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل – 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، وذلك بعد محاولات السهم السابقة تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإِشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القدامة، طيلة استقراره أعلى مستوى 287.97، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 647.98.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد