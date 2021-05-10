شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 1.34 نقطة ليستقر على سعر 253.36 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 254.36، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 277.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد