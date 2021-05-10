شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -0.40 نقطة ليستقر على سعر 114.34 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 112.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 118.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه