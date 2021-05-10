شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية إضافية ليقترب من هدفنا التالي عند 0.7900، ونتوقع مواصلة الارتفاع لتجاوز هذا المستوى والتوجه نحو مناطق 0.8000 على المدى القريب.

لذلك، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستويات 0.7815 و0.7765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7815 والمقاومة 0.7920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد