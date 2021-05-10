شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بمحاولات اختراق مستوى 1838.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن أهدافنا التالية تصل إلى 1847.00 ثم 1865.00، حيث يحصل السعر على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1825.00 قد يضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط على المدى اللحظي قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد