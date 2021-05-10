شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا الممتد عند 1.4080 ويجري محاولات للعودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة، ليدعم فرص مواصلة الارتفاع على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن التماسك فوق 1.4080 يعتبر مفتاح امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.4238.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1.4010.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد