شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب عند مستوى 1.2170 ويجري محاولات لاختراقه، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مناطق 1.2300 على المدى القريب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2135 سيضع السعر تحت ضغط سلبي ليتجه نحو مستوى 1.2064 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد