شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يرتفع بتأثير دعم مهم – تحليل – 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 56.00، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 43.59 إلى 68.37)، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.84% بما يعادل 0.48 نقطة ليستقر على سعر 57.67 دولار، ولكن أمام ذلك يسيطر الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 58.95، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 56.00 مرة أخرى استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه