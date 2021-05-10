شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده أيضاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.09% بما يعادل 2.73 نقطة ليستقر على سعر 252.46 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 246.32، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 263.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد