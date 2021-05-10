شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة 3 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبعد انتعاش عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2136$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2162$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2176$ الأعلى منذ 26 شباط/فبراير الماضي.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي فى عام 2021 ،بعد بيانات مخيبة للآمال عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي قلص احتمالات تشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى رابع مكسب أسبوعي فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف ما يزيد قليلا عن ربع الوظائف التي توقعها الخبراء فى نيسان/أبريل الماضي ، مع ارتفاع معدل البطالة على عكس التوقعات تماما ، الأمر الذي قلص التكهنات بأن الاقتصاد الأكبر فى العالم يتعافي بوتيرة سريعة قد تجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 1.8% إلى معدل 1.605% الذي يعد أعلى مستوى فى الثلاثة أيام الأخيرة ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة حاليا فى أسواق المال العالمية.