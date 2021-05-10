شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط جراء هجوم على خطوط أنابيب بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الخام اليوم الاثنين بعد هجوم إلكتروني كبير تسبب في إغلاق خطوط أنابيب هامة لإمدادات الوقود في الولايات المتحدة وسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية النفطية بها.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 68.85 دولار للبرميل، وذلك بعد أن ارتفع 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 65.41 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.