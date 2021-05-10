"زين" تتعاون مع مُحافظة العاصمة لتزيين وتخضير مدخلها الرئيسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تعاونها مع مُحافظة العاصمة للمُساهمة في تزيين وتخضير مدخل العاصمة الرئيسي وإعادة تقديمه بُحلّة جديدة، وذلك ضمن رؤية المُحافظة لتجميل المواقع والمناطق فيها بالشكل الذي يعكس صورة حضارية عن البلاد، وتفعيلاً لدور مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق التنمية المُستدامة بالتعاون مع القطاع العام.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن هذا التعاون جاء خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان إلى مكتب معالي محافظ العاصمة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في مقر ديوان عام المُحافظة بقصر نايف، وهي الزيارة التي أثمرت عن اختيار زين لتطوير المدخل الرئيسي للعاصمة وتوفير الصيانة له.

وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: " في البداية، يطيب لي أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى معالي محافظ العاصمة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على جهوده الطيبة في إنجاح هذه الشراكة، والتي ما هي إلا انعكاسٌ حقيقي للتعاون الفعّال ما بين القطاعين العام والخاص في الكويت في سبيل رفعة وازدهار وطننا الغالي على مُختلف الأصعدة والمجالات ".

وبينت الروضان: " إنه مما لا شك فيه أن القطاع الخاص الكويتي يُعتبر شريكاً استراتيجياً مُهماً في تنفيذ خطط التنمية المحلّية بل وأحد ركائزه الأساسية، فللقطاع الخاص دورٌ محوري في رفع كفاءة البنى التحتية لمؤسسات الدولة المُختلفة، ونحن سعيدون بوقوع الاختيار على زين للمُساهمة في تزيين وتخضير وصيانة المدخل الرئيسي لمُحافظة العاصمة لكي يظهر بالشكل الذي يعكس صورة حضارية عن عاصمة البلاد ".

وأضافت الروضان بقولها: " نحن نُدرك جيداً دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي تُمثّل جُزءاً كبيراً من قنوات الإنتاج في الدولة، كما أنها أصبحت من الأدوات الرئيسية التي تدفع بجهود التنمية، ولهذا فإننا نتطلع إلى التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية الناشئة لتنفيذ المشروع إيماناً منّا بطاقات المُبادرين الكويتيين ودورهم المحوري في تحقيق مشاريع التنمية المُختلفة ".

واختتمت الروضان بقولها: " إن زين مُلتزمة تماماً بتسخير إمكانياتها المادية والبشرية بالشكل الذي يُعزز الروابط مع الجهات والمؤسسات الحكومية المُختلفة في المجتمع الكويتي، ونحن مُستعدون دائماً للمُساهمة في تحقيق الخطط التنموية للدولة في مُختلف المجالات والأصعدة في سبيل رفعة وازدهار وطننا الغالي بإذن الله تعالى ".



وفي تعليقه على التعاون، أشاد معالي محافظ العاصمة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمُبادرة شركة زين الكويت إنشاء نصب تذكاري مُتميز في المحافظة بما يطرح بُعداً إبداعياً وجمالياً فيها، لافتاً إلى أن هذا النصب سيتم إنشاؤه قريباً.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمُحافظ الخالد على هامش لقائه في مقر ديوان عام المُحافظة مع كُل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في الشركة وليد الخشتي.

وثمّن الخالد جهود زين في المسؤولية الاجتماعية وخدمة مجتمعها المحيط، وقال إن حرص الشركة على تميّز النصب التذكاري وتصميمه بأحدث التقنيات المعمول بها، بالإضافة إلى خروجه بشكل إبداعي بما يدعم رؤى المُحافظة لتجميل جميع المواقع والمناطق فيها، لأمر يبعث على التفاؤل والأمل لما يتسم به أبناء الكويت من روح في خدمة وطنهم في شتى الميادين.

ودعا لمزيد من إتاحة المجال لجهود القطاع الخاص التطوعية لخدمة الوطن، مؤكداً أن أطر التعاون المُشترك بين المحافظة وشركة زين الكويت ستستمر لخدمة المُجتمع تبعاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يطرح آفاقاً مُستقبلية جديدة من العمل البنّاء بين الطرفين.

وعبّر الخالد عن خالص شكره وتقديره لكل من مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح، ومدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، ونائب مدير عام البلدية لقطاع شؤون مُحافظتي العاصمة والجهراء المُهندس فيصل صادق الجمعة، لجهودهم المُخلصة وتعاونهم المتواصل في خدمة المُحافظة.

وختم الخالد تصريحه داعياً جميع مؤسسات القطاع الخاص إلى أن تحذو حذو شركة زين الكويت وأن تُبادر بدعم أطر التطوير في البلاد ضمن مسؤولياتها المُجتمعية في المُجتمع.

وتحرص زين على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية والإقليمية التي تهدف إلى الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تخدم الأهداف التنموية للدولة وتُسهم في رفعة الوطن.