شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف عجمان يطلق أول فرع لإدارة الثروات في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلن مصرف عجمان عن افتتاح أول فرع مخصص لإدارة الثروات في منطقة «جميرا» في دبي، والذي تم تصميمه بعناية فائقة لتقديم أرقى الخدمات الحصرية لعملاء «عجمان لإدارة الثروات». كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات التي تضمن تعزيز الخدمة المصرفية المقدمة لعملائه المميزين ويقوم على تقديم هذه الخدمات نخبة من كبار مديري العلاقات ومجموعة من المتخصصين في مجال الاستثمار والمنتجات المصرفية الأخرى.

قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لـ«مصرف عجمان»: «هدفنا من إطلاق فرع «عجمان لإدارة الثروات» الجديد في منطقة جميرا أن نخصص لعملائنا المميزين وجهةً مصرفية مميزة وشاملة نقدم لهم من خلالها خدمات مصرفية واستثمارية مرموقة تلائم طابعهم الشخصي وتليق بأسلوب حياتهم المميز وتُعنى بالاهتمام بأهدافهم وأولوياتهم المالية. ومع مضينا قُدماً في تنمية أعمالنا، سوف نتطلع مستقبلاً إلى فتح المزيد من هذه الفروع المميزة».