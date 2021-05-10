«الغرفة»: دبي سوق جاذب للمستثمرين وتشهد طلباً قوياً على العقار

دبي: ”الخليج 365”

في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة، نظمت «غرفة تجارة وصناعة دبي» مؤخراً، بالتعاون مع مكتب «أفريدي وانجل» للاستشارات القانونية ندوة افتراضية بعنوان «العقارات في دولة الإمارات: آخر التطورات والتحديات الرئيسية»، وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 252 مشاركاً.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى تعريف المشاركين بقوانين العقارات في دولة الإمارات، والتطورات الأخيرة التي من المحتمل أن تؤثر في القطاع العقاري، والخيارات والترتيبات والمتطلبات القانونية للاستثمارات العقارية، والتوقعات المستقبلية ومعدلات النمو المتوقعة للعقار في الدولة، إضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي لتعزيز ودعم هذا القطاع.

أدار الندوة كل من شاهرام صافاي، شريك في «أفريدي وانجل»، وناظم هاشم، محام أول في «أفريدي وانجل»، حيث شاركا الحضور أحدث التطورات التي ستؤثر في قطاع العقارات في دولة الإمارات، وأبرز مجالات وخيارات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وآخر التطورات في المنازعات الإيجارية، إضافة إلى التوقعات المستقبلية للقطاع العقاري في الدولة.

وتم خلال الندوة تسليط الضوء على الاتجاهات المختلفة في السوق العقاري الإماراتي، وقال المتحدثون إنه من منظور مبيعات العقارات، لا تزال دبي سوقاً جاذباً للمشترين، وتشهد طلباً قوياً من قبل فئات معينة في السوق، وأشاروا إلى أن القطاع العقاري مستمر في التأثر بسبب فائض العرض. كما وأشاروا إلى زيادة في الحوافز المقدمة للمطورين، وخطط الدفع بعد التسليم، وخصومات رسوم التسجيل، وتجميد رسوم خدمات الملكية، وعوائد الإيجار المضمونة، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك.

وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في «غرفة دبي» إن التعديلات التي أدخلت على قوانين العقارات الحالية والتعاميم الأخيرة في دولة الإمارات، خلقت حوافز جديدة للمستثمرين العقاريين وعززت من قيمة ومكانة دبي كمركز تجاري جذاب.

ولفتت كاظم إلى أهمية تنظيم هذه الندوة الافتراضية وكونها تغطي موضوعاً هاماً وهو المتطلبات القانونية للاستثمارات العقارية في دولة الإمارات، مشيراً كذلك إلى أن غرفة دبي عبر هذه الندوة وفرت منصة مثالية للمشاركين للتعرف إلى تطورات السوق العقاري الإماراتي، وطلب المشورة العملية من الخبراء القانونيين الذين لديهم فهم قوي لسوق العقارات.