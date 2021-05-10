شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تدعو المتعاملين لاستخدام التطبيقات الذكية خلال إجازة العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFA DUBAI المتوافر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني smart.gdrfad.gove.ae، في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد من 29 رمضان إلى 3 شوال. لافتة إلى أن مراكز «آمر»، ستكون مغلقة خلال العطلة.

وأشارت إلى أن بإمكان المتعاملين الاستفسار عن معاملاتهم، بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر»، على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة.

وأوضحت أن مركز سعادة المتعاملين 24/7 في مطار دبي الدولي (مبنى 3)، سيعمل خلال العطلة لاستقبال الحالات المستعجلة فقط، لتسهيل إنجاز إجراءات المتعاملين، وضمان الصحة والسلامة للجميع.

وهنأ اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعرب عن أطيب التهاني بهذه المناسبة السعيدة. داعياً المولى العلي القدير، أن يحفظ الجميع، ويمنّ على شعب دولة الإمارات، بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.