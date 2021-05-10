شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تؤجل زيارة رئيس الأولمبية الدولية إلى اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أعلنت اللجنة المنظّمة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل الاثنين، عن إرجاء زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ التي كانت مقررة هذا الشهر إلى اليابان، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق الألعاب.

وكان من المقرّر أن يزور باخ الأرخبيل في 17 و18 الشهر الحالي ولكن المنظمين «قرروا إرجاءها نظراً لظروف عدة بما فيها تمديد حالة الطوارئ في البلاد» الجمعة الفائت لثلاثة أسابيع إضافية حتى 31 أيار/مايو من قبل الحكومة اليابانية.

وأصرّت الحكومة، المنظمون المحليون واللجنة الأولمبية الدولية مراراً على إمكانية إقامة «ألعاب آمنة»، رغم معارضة أغلبية واضحة من اليابانيين ذلك، حيث تطالب إما بتأجيل جديد أو إلغاء كامل، وفقاً لجميع استطلاعات الرأي على مدى عدة أشهر.

وأشارت تقارير صحفية يابانية إلى أن اللجنة المنظمة تخطط لتنظيم زيارة باخ في حزيران/يونيو.

ومددت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد التي فرضت من جديد في نهاية نيسان/إبريل في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا.