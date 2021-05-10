«سلامة الطفل» تنظم 8 ورش توعوية للطلاب

نظّمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة حزمة من الأنشطة والمسابقات وورش العمل التوعوية خلال رمضان المبارك اشتملت على ورشة افتراضية بثت على حساب الإدارة عبر «إنستجرام» بعنوان «كيف أشجع طفلي على السلوكيات الجيّدة ؟»، وقدمها محمد أحمد اختصاصي نفسي وأسري، وناقشت كيفية استثمار رمضان في زرع الصفات الحميدة لدى الأبناء، وأساليب ضبط النفس عند التعامل مع الأطفال.

ونظمت الإدارة خلال رمضان 8 ورش توعوية استهدفت 778 طالباً من طلاب المدارس الخاصة في الشارقة، شملت مواضيع حول الأمن الإلكتروني، والتنمر الإلكتروني، وحقوق الطفل، والإسعافات الأولية، إلى جانب ورشتين قصصيتين، الأولى شهدت قراءة قصة «جدتي الشجرة»، والثانية قصة «البطة طمطم»، من إصدارات إدارة سلامة الطفل.

وشاركت السفيرة بتول التميمي، والسفيرة جميلة الزعابي، وهما من أعضاء مبادرة «سفراء الأمن الإلكتروني» التي أطلقتها الإدارة، في تقديم الورش التوعويّة لأقرانهما من طلاب المدارس.

وقالت هنادي صالح اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل: «الهدف من كافة الأنشطة وورش العمل التي أقامتها الإدارة في رمضان المبارك، هو استثمار مناسبة الشهر الفضيل لتعزيز الوعي بأهمية توفير أقصى شروط السلامة للأطفال، سواء بتوعيتهم في المدارس أو من خلال الورش والمسابقات التي تستهدف أولياء الأمور،خاصة وأن رمضان يشهد بعض الاختلاف في الجدول اليومي للأسر، ما يتطلب توجيه المزيد من الاهتمام بسلامة الطفل وصحته ومتطلباته من الغذاء والتعليم ومراقبة بيئة اللعب التي يتحرك فيها».

وأكدت هنادي اليافعي أهمية التركيز على الرعاية النفسيّة للأطفال في رمضان وعدم التقصير تجاه الصغار لأن لهم الأوليّة، نظراً لعدم مقدرتهم على التكيّف مثل الكبار مع شهر رمضان، بما يفرضه من تبدل في أنشطة العائلات، مما يستدعي المزيد من التواصل والمراقبة والاهتمام. وأشارت إلى أن الانشغال عن مراقبة الأطفال من أول العوامل التي تتسبب في تكرار الحوادث المنزلية وبالإمكان تجنب وقوعها كلما التزمت العائلات بشروط السلامة.

ونظمت الإدارة على حسابها في «إنستجرام» مسابقات أسبوعية على مدى الشهر الكريم، يُعلن فيها كل جمعة عن الفائز عبر قرعة إلكترونية، وتمنح جائزة مالية لفائز واحد من متابعي حساب الإدارة، وقد طرحت المسابقة سؤالاً أسبوعياً حول موضوع يتعلق بتهيئة الأطفال لصيام رمضان، والممارسات الأنسب لدعم الطفل المقبل على الصيام للمرة الأولى.