شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين.. ويسجل 18.93جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه اليوم الاثنين 10-5-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مقارنة بأسعار أمس الأحد، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.93 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.80 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.99 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل سجل سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.99 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.

19.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.10 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.95 جنيه للشراء . سعر اليورو فى بنك مصر18.95 جنيه للشراء .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.93 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.80 جنيه.

19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.98 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

19.12 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.80 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.94 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.91 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.