شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض سعر الكوسة لتبدأ من 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الكوسة اليوم الاثنين 10-5-2021 ، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، وذلك مع استقرار باقي الأصناف وذلك قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.

وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5– 3.5 جنيه للكيلو مقابل 2- 4.5 جنيه للكيلو، استقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسعر الفاصوليا بين 4-7 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الملوخية بين 2.5-4.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

وسجلت الطماطم أسعارا تتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، جنيهات، واستقر سعر الثوم 9- 15 جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.