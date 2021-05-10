شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض سعر الكوسة لتبدأ من 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5– 3.5 جنيه للكيلو مقابل 2- 4.5 جنيه للكيلو، استقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسعر الفاصوليا بين 4-7 جنيهات للكيلو.
واستقرت أسعار الملوخية بين 2.5-4.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.
وسجلت الطماطم أسعارا تتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، جنيهات، واستقر سعر الثوم 9- 15 جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.