شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن للمستهلك بين 14200-14400جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 10-5-2021، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية وذلك مع انتهاء شهر رمضان المبارك.

وسجلت أسعار حديد التسليح سواء اللفائف أو الطويل، 14050 وتصل إلي 14200 جنيه للطن من المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14200-14400جنيه للطن.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأسود لتتراوح بين 700-800 جنيه للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.