شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتعيين سهيل أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين "سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي" محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

ويشغل المهندس سهيل بن محمد، منصب محافظ الهيئة العامة للجمارك إضافةً إلى عمله محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل في مارس 2021م، كما يشغل منصب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ يونيو 2017، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد شغل سابقاً مناصب قيادية متعددة منها؛ وكيل الوزارة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة ومستشار وزير التجارة (التجارة والصناعة آنذاك)، والمشرف العام على برنامج قوائم، فضلًا عن رئاسته لمجلس إدارة شركة بيان للمعلومات الائتمانية.

ويملك أبانمي أكثر من 17 عاما من الخبرة في مجال تطوير الأعمال وتقنية المعلومات بالقطاع البنكي والسوق المالية، إذ شغل منصب مدير إدارة تطوير الأعمال في مصرف الراجحي، ومدير إدارة تطوير الأعمال في شركة تداول. كما أنه شغل العديد من عضويات مجالس إدارات في هيئات حكومية وشركات منها؛ عضو مجلس إدارة شركة تداول، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق مؤخرا على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).