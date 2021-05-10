شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "ريدان الغذائية" تفتتح فرع امتياز تجاري بمصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن تقوم شركة ريدان الغذائية بافتتاح فرع الامتياز التجاري (الفرانشايز) الكائن بجمهورية مصر العربية في مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة في شارع فيصل مساء اليوم الاثنين.

وكانت شركة ريدان الغذائية، قد أبرمت اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الامتياز التجاري شركة الراية المحدودة للمطاعم بمصر لمدة خمس سنوات في مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة – شارع فيصل، بحسب بيان لـ"تداول".

وبحسب بيان الشركة السابق لـ"تداول"، فإن قيمة العقد بلغت 30 ألف دولار تتمثل في رسوم الامتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات، مشيرا إلى إنه سوف يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2021.