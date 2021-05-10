شكرا لقرائتكم خبر عن نايت فرانك: أسعار العقار بالسعودية تمر بمرحلة تصحيح وتوقعات بزيادة إشغالات الفنادق بأكثر من 61% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير الاستشارات الاستراتيجية العقارية في نايت فرانك، عبدالله بن محمد الصايغ، إن الأسعار بالسوق العقاري بالسعودية، لاسيما القطاع السكني تمر بمرحلة تصحيح نوعا ما.

وأوضح أنه ومع زيادة المعروض والوحدات السكنية من وزارة الإسكان كان هناك انخفاض طفيف في أسعار الفلل في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة في المقابل كان هناك زيادة في أسعار الشقق بالمناطق الرئيسية الثلاث.

وقال إن القطاع السياحي السعودي يشهد دعما ضخما جدا من الحكومة ولذلك زادت نسبة إشغالات الفنادق بشكل عام وارتفعت الأسعار في الفترة الماضية، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أنه يتوقع زيادة إشغالات الفنادق بأكثر من 61% في الثلاث سنوات المُقبلة.

وأوضح أن حصة السعودية بالنسبة لعدد الغرف الفندقية تحت الإنشاء هو الأضخم في العالم حالياً، وسيزيد في السنوات المقبلة بأكثر 58% في سوق جدة الفندقي وأكثر من 25% في الرياض وأكثر من 23% بالمنطقة الشرقية، مع الدعم الضخم وتسهيل التأشيرة السياحية وتسهيل السياحية الداخلية واستقطاب سياح من الخارج.

وبين أن القطاع السكني في السعودية شهد الفترة الماضية نموا كبيرا جدا بفضل الدعم الحكومي من وزارة الإسكان والقطاعات الأخرى، ونما بأكثر من 38% في 12 شهراً الأخيرة ويتوقع تحقيقه نمو متزايد في الفترة المقبلة.

وأضاف أن شهر فبراير 2021 شهد اعتماد أكثر 26 ألف قرض سكني، بقيمة تتجاوز 14 مليار ريال، بمعدل نمو أكثر من 28% بالمقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020 مما يدل على اهتمام حكومي أكبر ونمو متزايد بالقطاع.

وفي مارس الماضي، كانت رئيس قسم الأبحاث لدى مؤسسة جي إل إل للأبحاث، دانا سلباق قالت إن تأثير حركة الطلب على الوحدات السكنية في السعودية على الأسعار كان متغيراً بين المدن، وبينما شهدت العاصمة الرياض استقرار أكثر في مستويات الأسعار لا سيما مع الزخم الكبير الذي شهدته، فيما حدث تباطؤ في مكة المكرمة والدمام بسبب قلة الطلب.

وأضافت أنه كان هناك حالة من عدم اليقين بسبب كوفيد-19 والعوامل الاقتصادية، لكن النظرة للعام 2021 إيجابية نظراً للدعم الحكومي لتحقيق معدلات التملك المرتفعة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ومؤخرا، قال محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن الشركة هي الذراع الاستثمارية لوزارة الإسكان السعودية، وتتولى تطوير مشاريع الوزارة وعقد الشراكات مع القطاع الخاض منذ تم تأسيسها في العام 2016.

وأوضح البطي، أن الشركة تستهدف تعزيز المعروض العقاري وتمكين المطورين العقاريين والدخول في شراكات معهم في تنفيذ الشراكات لمشاريع وزارة الإسكان سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص.

وأعلنت الشركة العقارية السعودية، مؤخرا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن توقيع اتفاقية الشراكة تم بهدف تمكين مستفيدي وزارة الإسكان من التملك في مشروع الضاحية السكني كأحد المشاريع المميزة شرق الرياض على مساحة 430.296 ألف م2 لعدد 557 وحدة سكنية.