شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي وسط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود نيمكس للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ الثامن من آذار/مارس، وارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ اليوم ذاته مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 25 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم ومع استمرار إغلاق جزء كبير من أحد أكبر خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة بعد هجوم للأمن السيبراني.

وفي تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.52% لتتداول عند مستويات 65.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.57$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 64.90$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.15% لتتداول عند 68.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.74$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 68.28$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.24 مقارنة بالافتتاحية عند 90.21، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 90.23.

هذا وتابعنا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت إلى كون هناك هجوم إلكتروني وقع على خط أنابيب الرئيسي في الولايات المتحدة أجبر المشغل الأمريكي لخطوط أنابيب كولونيال لإغلاق ذلك الخط الرئيسي، ولم يحدد المشغل الأمريكي لخط الأنابيب أي جدول زمني لإعادة التشغيل بعد الإغلاق في وقت متأخر من الجمعة الماضي بسبب هجوم للأمن السيبراني وطلب فدية.

على الصعيد الأخر، تابعنا أيضا الجمعة إعلان الحكومة اليابانية عن تمديد الطوارئ حتى نهاية أيار/مايو، وتطرق بيان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لكون حكومته تهدف إلى أعطاء مليون جرعة لقاح كورونا يومياً إلى المواطنين وأنها تكثف الجهود لمنع تفشي الفيروس التاجي، مع الإفادة بالإدراك عن كون هناك شعور بالخوف بين الموطنين حيال إقامة دورة الألعاب الأولمبية، وأنه يعتقد أنه من الممكن إقامة دورة آمنة مع اعتماد تدابير مناسبة.

ونود الإشارة، إلى أنه وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 06:43 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 157.29 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,277,272 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الخميس الماضي، قرابة 1,172 مليون جرعة.

بخلاف ذلك، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 342 منصة، لتعكس أول ارتفاع أسبوعيي في ثلاثة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت 100 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.