«إثريوم» تتجاوز 4000 دولار وصعود جماعي للعملات المشفرة

تخطت العملة المشفرة إثريوم مستوى أربعة آلاف دولار، الاثنين، لتبلغ ذروة جديدة للجلسة الثالثة على التوالي وسط رهان على احتمال اتساع قاعدة استخدامها، مما دعم عملات رقمية أخرى أيضا.

وسجلت بيتكوين أعلى مستوى في ثلاث أسابيع، واستقرت عملة دوج كوين التي كانت مزحة يوما ما، لتوقف الهبوط الحاد الذي شهدته يوم الأحد بعد تصريحات من إيلون ماسك رئيس تيسلا.

وكانت إثريوم في أحدث تعاملات مرتفعة 6% تقريبا على منصة بينانس التي سجلت عليها 4119 دولارا عند الظهيرة تقريبا في آسيا. وارتفعت بتكوين إلى 59 ألفا و603 دولارات، واستقرت دوجكوين عند نحو 0.54 دولار.

ومنذ بداية العام، ارتفعت بتكوين للمثلين، وزادت إثريوم لأكثر من خمسة أمثالها، وقفزت دوج كوين بأكثر من 100 ضعف بفضل الحماس الممتد من بيتكوين لأصول مشفرة أخرى. (رويترز)