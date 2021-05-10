شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترصد نحو 20 إصابة بالسلالة الهندية لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لتلفزيون (ال.سي.إي)، الاثنين، إنه جرى رصد نحو 20 مصاباً في فرنسا بسلالة «كوفيد-19» التي ظهرت لأول مرة في الهند. ووصفت منظمة الصحة العالمية سلالة «كوفيد-19» الهندية بأنها «سلالة مثيرة للاهتمام»، ما يشير إلى أنها شهدت طفرات تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار أو يسبب مرضاً شديداً، أو يتمكن من التغلب على الحصانة التي توفرها اللقاحات.