الاقتصاد

فرنسا ترصد نحو 20 إصابة بالسلالة الهندية لـ«كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز
قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لتلفزيون (ال.سي.إي)، الاثنين، إنه جرى رصد نحو 20 مصاباً في فرنسا بسلالة «كوفيد-19» التي ظهرت لأول مرة في الهند. ووصفت منظمة الصحة العالمية سلالة «كوفيد-19» الهندية بأنها «سلالة مثيرة للاهتمام»، ما يشير إلى أنها شهدت طفرات تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار أو يسبب مرضاً شديداً، أو يتمكن من التغلب على الحصانة التي توفرها اللقاحات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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