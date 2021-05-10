شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي-وام

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة في ولاية زابل شرق أفغانستان، وأسفر عنه مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.