شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء استثناءات الموظفين بسبب «كورونا» اعتباراً من 16 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً بشأن تنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية.

ونص التعميم على إلغاء كل الاستثناءات السابقة الممنوحة للموظفين، والمتضمنة استثناءهم من العودة لمقار العمل، بسبب الظروف الطارئة والتصدي لجائحة «كوفيد – 19»، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 مايو/ أيار 2021، باستثناء الموظفات اللائي يتابعن أبناءهن بنظام التعلم عن بعد، فيستمر الاستثناء لهن إلى نهاية العام الدراسي الجاريي.

وأكد التعميم على وجوب التزام الموظفين غير الحاصلين على اللقاح، بإجراء فحص مسحة الأنف «PCR» كل أسبوع على نفقة الموظف الخاصة. ويكون الفحص على نفقة جهة العمل في حال كان لدى الموظف استثناء من أخذ اللقاح بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.