شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يفوز بجائزة التميز من اتحاد البريد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البريد المصري بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع" علي تميزه في خدمة عملاء البريد السريع علي المستوي الدولي جاء ذلك بعد تطبيق اعلي معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة يمثل تجسيداً واضحاً للدور الدولي الذي قام به البريد خلال الفترة الماضية ويؤكد ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن معايير الحصول على هذه الجائزة معايير عالمية تأتي بناء علي مؤشرات آداء رئيسية عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمى وتشمل الرد علي الاستعلامات الواردة في المواعيد المحددة بنسبة لا تقل عن 98% واستقبالها ومعالجتها إيجابياً، الامر الذي تطلب جهداً كبيراً من فريق العمل للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.

وفي نفس السياق تسلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري خطاب تهنئة من السفير بشار حسين مدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريدي العالمي يهنئ فيه البريد المصري علي حصوله علي جائزة "تعاونيات البريد السريع" وحصولة علي شهادة التميز بعد تحقيقه طفرة كبيرة في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولى قائلاً: "لقد أظهر مركز خدمة عملاء البريد المصري الخاص بخدمة البريد السريع الدولي التزاماً عالي المستوى علي المستويين الإقليمي والدولي وذلك بتقديم خدمة ممتازة ومتميزة لكافة شركائة الدوليين الاعضاء في شبكة البريد السريع الدولية وذلك بإستيفائه كافة معايير الجدارة التي تأهل بموجبها للحصول على الجائزة ".

كما أشاد الدكتور شريف فاروق بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في انجاز العمل بالدقة والجودة المطلوبة من أجل رفع اسم مصر عالياً بين الدول المشاركة في اتحاد البريد الافريقي والعالمي.